SNSに投稿された有名人の愛用品がなにかと話題になりがちですが、高市早苗総理大臣が愛用しているバッグが「早苗バッグ」として話題になっているようです。話題のバッグは濱野皮革工藝の「グレース ディライトトート」「首相官邸のInstagramで、10月21日に投稿された高市首相初出邸のリールをきっかけに、多くの方が”高市首相のバッグは濱野皮革工藝なのではないか”と引用投稿していただき、話題になったと認識しております」と