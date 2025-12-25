俳優の小日向文世（71）が25日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。子供の頃に呼ばれた愛称の由来を明かした。この日は、同局のドラマ「緊急取調室」シリーズで共演中の女優・天海祐希とともに出演。51歳の時に出演した「徹子の部屋」の2005年の放送回が紹介されると、天海は「かわいい〜」と声を上げた。映像の中で、家族構成に触れた小日向は「末っ子だったもんですから」と告白。「父は結構