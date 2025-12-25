タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が25日までに自身のインスタグラムストーリーズを更新。プライベートショットを披露した。みちょぱは「リクエストがハヤシライスだったから他で頑張ってクリスマス感出したクリスマスイヴディナー」とつづり、ハヤシライス、リースのように盛り付けられたサラダなどが並んだ食卓を披露。「チキンはスーパーのお惣菜で急遽ポテサラツリーは雰囲気で許して笑」と続けた。2枚目には