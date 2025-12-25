取手競輪場のF2「TIPSTARリニューアル杯」は2日目を迎えた。6Rガールズ予選は最後方7番手から捲った太田りゆ（31＝埼玉）が1着。連勝記録を「14」に伸ばした。圧巻の4車身差。1人だけ、離れた外を走り、それでもエンジンの違いでかわし、押し切る、全く次元の異なる勝ちっぷりだった。「落ち着いて丁寧に仕掛けた。石井寛子さんが上がって行った時について行こうかとも思ったけど、1周ペースになっちゃうから、それには乗れ