開票が遅れていた中米ホンジュラスの大統領選挙で、選挙管理当局は24日、右派野党「国民党」のナスリ・アスフラ氏が当選したと発表しました。11月30日に行われた大統領選で、テグシガルパ前市長のアスフラ氏は得票率40.26％で、中道右派のサルバドル・ナスララ前副大統領をわずかに上回りました。与党・左派の「自由復興党」のモンカダ前国防相は3位でした。アスフラ氏は、アメリカのトランプ大統領がSNSで支持を表明した人物で、