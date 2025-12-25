芸能活動休止中の元TOKIOの国分太一（51）が日本テレビの対応に瑕疵（かし）があったとして、日本弁護士連合に申し立てた人権救済について、日弁連は認めなかった。国分の代理人の菰田優弁護士が発表した。日テレは6月20日に過去にコンプライアンス上の問題行為が複数あったとして、国分の「ザ！鉄腕！DASH！！」降板を発表。国分は10月23日に日テレの対応に瑕疵があったとして、日弁連に人権救済を申し立てた。申立書による