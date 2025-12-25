25日から公開される三井アウトレットパークの新WEB動画に、俳優の鈴木福（21）が出演する。新WEB動画は、「福くん」と呼ばれ続けることに悩んでいる鈴木が、「福さん」と呼ばれるためにイメチェンする様子が描かれている。【映像】「福くんって呼んでね」と笑顔で答える鈴木福インタビューで、今後「福くん」と「福さん」どちらで呼ばれたいかと聞かれ、次のように答えた。鈴木「どちらでもいいけど、自分より年下の人たちと仕