関西電力の原発計7基の運転差し止めを求めた訴訟の判決で、垂れ幕を掲げる原告側＝25日午後2時3分、大津地裁前福井県で稼働している関西電力の原発の高浜1〜4号機、美浜3号機、大飯3、4号機の計7基で事故が起きた場合、生活や生態系に深刻な影響を及ぼす危険があるとして、滋賀県の住民ら約50人が関電に運転差し止めを求めた訴訟の判決で大津地裁（池田聡介裁判長）は25日、請求をいずれも棄却した。7基はそれぞれ営業運転開始