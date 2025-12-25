アメリカのトランプ大統領はクリスマス・イブの24日、サンタクロースを追跡する軍の「作戦センター」に連絡してきた子どもたちの電話をメラニア夫人とともに受けました。北米航空宇宙防衛司令部は1955年以降、サンタクロースがどこを移動しているかを毎年追跡して伝えるホットラインを開設しています。トランプ大統領は24日、休暇で滞在しているフロリダ州パームビーチの別荘でメラニア夫人とともに、「作戦センター」に連絡してき