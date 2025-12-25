多忙な時期に大活躍！レンジ調理や混ぜるだけで家族が喜ぶ「贅沢ごはん」3選【画像を見る】あったかごはんに混ぜるだけで華やかな一品に「京風ちらし寿司」イベントに大掃除…何かと慌ただしい年末は、ゆっくり料理に時間をかける余裕がないもの。けれど、家族が集まる食卓はいつもより少し華やかにしたい――そんな気持ちに寄り添うのが、頼れる「簡単調理アイテム」です。忙しい毎日でも、手軽に彩りと特別感をプラスできる主食