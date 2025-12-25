ヴァンラーレ八戸は25日、柏レイソルからMF鵜木郁哉(24)が完全移籍で加入することを発表した。鵜木は柏アカデミーで育ち、2020年にトップチーム昇格。2022年途中から2023年まで水戸ホーリーホックに育成型期限付き移籍で所属し、昨季は柏に復帰した。そして今季は再び期限付き移籍でいわきFCへ。J2リーグ戦16試合で1得点を挙げたほか、ルヴァンカップで1試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF鵜木郁