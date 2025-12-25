水戸ホーリーホックは25日、DFフォファナ・マリック(25)と2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」の契約を更新したと発表した。同選手は6月にFCティアモ枚方から完全移籍で加入。J2リーグ戦2試合に出場した。クラブ公式サイトを通じ、「来シーズンも水戸ホーリーホックでプレーさせていただけることになりました。昨シーズンはサポーターの皆様の熱い応援のおかげでJ2優勝・J1昇格を果たすことができ、本当に素