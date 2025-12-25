アルビレックス新潟は25日、栃木SCに期限付き移籍していたDF森璃太(24)が来シーズンから復帰すると発表した。森は今季から栃木SCに期限付き移籍。J3リーグ戦24試合、ルヴァンカップ2試合に出場したほか、天皇杯では1試合の出場で1ゴールを記録した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●DF森璃太(もり・りいた)■生年月日2001年8月19日(24歳)■出身地神奈川県■身長/体重170cm/65kg■経歴大島シェルズSC-川崎F U-12-川