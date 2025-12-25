ベガルタ仙台は25日、ファジアーノ岡山のMF岩渕弘人(28)が完全移籍で加入することを発表した。岩手県出身の岩渕は、2024年にいわきFCから岡山へ完全移籍。加入初年度にJ2リーグ戦34試合に出場し、チーム1位の13得点を挙げた。さらにJ1昇格プレーオフでも2試合1ゴールと活躍。初昇格の立役者となった。今季J1リーグ戦では32試合の出場で3得点をマーク。13位フィニッシュに貢献していた。岡山の公式サイトを通じ、「ファジア