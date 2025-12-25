湘南ベルマーレは25日、MF池田昌生(26)、MF松本大弥(25)と2026シーズンの契約を更新したことを発表した。湘南は今季J1リーグ戦で19位。来季から戦いの場をJ2に移す。以下、2選手の今季J1出場記録&コメント■池田昌生2025年J1リーグ出場:24試合(1,046分)出場/1得点「湘南ベルマーレを愛する皆さん。まずは降格させてしまったことに責任を感じていますし、申し訳なく思っています。湘南ベルマーレがどういうチームで、今まで