中学受験に備える息子のために…▶▶この作品を最初から読む「親が行動しないと子どもに普通の幸せを与えられない」そんな考えに取り憑かれた母の、行き過ぎた愛情の結末は？土井家の長男・こうたは、未熟児として生まれ、体が弱く自己主張もあまりしないタイプ。そんな息子に対して「特別じゃなくても普通の幸せをつかんでほしい」と願う母のくるみは、とあるきっかけで息子が小学校内でクラスメイトから下に見られがち