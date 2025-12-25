株式会社Truesight Japanは12月25日（木）、レタッチソフト「Evoto AI」のiPhone版をリリースしたと発表した。 PC版やiPad版と同様、人物レタッチ、色補正といった機能を搭載。特に人物レタッチに関する機能が充実しており、メイク追加、髪色変更、輪郭の補正、歯のホワイトニングなど、業務利用を念頭に開発された画像処理技術が利用できるという。 スマートフォンで撮影した画像だけでなく、デジタルカメラ