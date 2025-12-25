浜辺美波と目黒蓮（Snow Man）が、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年2月号（1月6日発売）に登場。「ダ・ヴィンチ編集部」の公式Xにて表紙が解禁された。 【写真】『ダ・ヴィンチ』2026年2月号表紙（浜辺美波×目黒蓮）他【動画】『ほどなく、お別れです』最新予告 ■フェンディ（FENDI）の多彩な白を着こなす目黒蓮 2026年2月6日公開の映画『ほどなく、お別れです』でW主演を務める浜辺と目黒。公開された表紙では、全身を白で揃えた