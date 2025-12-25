金融庁は２５日、ともに長野県を地盤とする八十二銀行（本店・長野市）と長野銀行（同・松本市）の合併を認可すると発表した。２０２６年１月１日に「八十二長野銀行」が発足する。合併により、長野県内に本店を置く地銀は１行に集約される。