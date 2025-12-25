「危険運転致死傷罪」の適用基準の見直しを議論する法制審議会で25日、アルコールと速度に数値基準を定める案が取りまとめられました。「危険運転致死傷罪」は、適用基準があいまいだとする指摘があり、法制審議会で見直しの議論が行われています。25日の部会では、アルコールについて、新たに数値基準を設け、「呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上」とする案について、委員が投票を行い、賛成多数で取りまとめられました。また