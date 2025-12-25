年末年始にかけ、高速道路の渋滞などで荷物や郵便の配送に遅れが出る可能性があるとして物流各社は注意を呼びかけています。日本郵便は来年1月4日まで、全国発着の郵便物などに遅れが生じる可能性があるとしています。速達や書留の郵便物、「ゆうパック」などは半日程度、通常の郵便物や「ゆうパケット」などは1日程度遅れる可能性があるということです。また、急激な配送量の増加から、現在、全国的に遅れが生じている佐川急便は