鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられたH3ロケット8号機。衛星軌道投入には失敗した＝22日打ち上げに失敗したH3ロケット8号機について、宇宙航空研究開発機構（JAXA）の担当者は25日、機体の2段目と、そこに搭載していた衛星が打ち上げから約4時間以内に地球に落下していたとの推定を明らかにした。地上での被害は確認されていない。文部科学省の専門家委員会で説明した。ロケットは22日、鹿児島県の種子島宇宙センタ