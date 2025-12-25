プロ野球・ソフトバンクは25日、ダウンズ選手と2026年度選手契約が合意したことを発表しました。昨年の7月末に加入すると、昨季は7試合の出場で6安打、1本塁打の打率.273の記録を残しました。チームが5年ぶりとなる日本一を果たした今季は、50試合に出場し33安打、4本塁打、18打点の打率.226をマークしたダウンズ選手。来日3年目となる来季も再びソフトバンクでプレーすることが決まりました。ダウンズ選手は「来年もファンの皆さ