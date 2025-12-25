東大出身の薬学博士でタレントの木村美紀（40）が25日、ブログを更新。第3子出産を報告した。木村は「私事ではございますが、2025年に第三子を出産しました」と報告。「三人の子育ては三者三様で、学びの多い日々です。多彩な経験をともにしながら大切に時を重ねていきたいと思います」とつづり、「これからも宜しくお願いいたします」と呼びかけた。木村は20年7月のブログで、「2018年に結婚し、今年出産しました」と結婚していた