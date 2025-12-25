トレード候補に挙げられているメッツの千賀滉大投手（３２）にレッドソックス移籍プランが浮上した。メッツは今オフ、守護神・ディアスや主砲のアロンソ、人気者のニモら投打の主力を次々と失い、チームを再編中。米メディア「スポーツノート」は２４日（日本時間２５日）、「メッツがレッドソックスの２人の若手スター選手を獲得するために大きなトレードを行う可能性」と新たな動きを伝えた。メッツが狙っているのはジャレ