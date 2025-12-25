タレント・榊原郁恵が、昼の情報バラエティー番組『ヒルナンデス！』（日本テレビ系／毎週月〜金曜11時55分）の木曜シーズンレギュラーに決定した。【写真】『舞台ハリポタ』マクゴナガル校長に大変身した榊原郁恵これまでも、『ヒルナンデス！』で「朝食が美味しい温泉宿巡り」や「バス１日乗車券の旅」などで活躍してきた榊原。バラエティー番組や料理番組、旅番組など幅広い分野で活躍し、明るく親しみやすい“国民のお母さ