ソフトバンクは２５日、ジータ―・ダウンズ内野手との再契約が合意に至ったと発表した。今季は５０試合に出場し、打率２割２分６厘、４本塁打。来季が来日３年目となる助っ人は球団を通じて「来年もファンの皆さんの前でプレーするのが楽しみです。また優勝しましょう」とコメントした。