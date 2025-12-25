日本テレビが２９日に放送する音楽特番「発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード２０２５」（午後５時半）の公式Ｘが２５日、ＡＡＡのメンバーで、芸能プロダクション「ＢＭＳＧ」の代表を務めるＳＫＹ−ＨＩの出演を取りやめることを発表した。「このたびＳＫＹ−ＨＩさんの所属事務所より当番組への出演辞退の申し入れを受けました」と説明。「ＳＫＹ−ＨＩさんの出演は見送ることとなりました」とつづった。