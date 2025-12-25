カペラＳを５馬身差で圧勝したテーオーエルビス（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ヴォラタイル）は来年、サウジアラビアのリヤドダートスプリント（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１２００メートル）かドバイ・ゴールデンシャヒーン（３月２８日、メイダン競馬場・ダート１２００メートル）のどちらか一つへ参戦するプランであることが１２月２５日、分かった。「カペラＳのレース後がいつもより疲れが見