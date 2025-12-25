トランプ米大統領が5月の中東訪問でアラブ首長国連邦（UAE）を訪れた時のことだ。当時の駐UAE米国大使は現地の第3国大使官邸で20カ国余りの同盟国・友好国の外交官を呼んで会った。トランプ大統領の訪問の成果を知らせる場だったが、主に米国政府の支援でアブダビに造成される超大型「AIキャンパス」について説明したという。参加した大使らの共通の関心事は、本当に米国が意志を持って米国の外側にAIハブを構築しようとするのか、