巨人の岸田行倫捕手（２９）が２５日、ジャイアンツ球場で自主練習を行った。新主将に就任して迎える来季、「選手同士でちゃんと言い合える、何かあった時に選手同士でちゃんとできるようになった方がいいなというのは間違いないと思うんで。そこをズルズルいかないようにはしたい」と選手間コミュニケーションの重要性を説いた。主将不在だった今季を振り返り、「実際、負けが続いたりしてちょっとズルズル行ってた感じはあっ