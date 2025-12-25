アルピコ交通は、松本〜軽井沢・プリンスショッピングプラザ直通バスを12月23日から2026年1月5日まで運行する。1日2往復で、往路は松本バスターミナルを午前8時半と午前10時に出発し、松本インター前を経由して、軽井沢・プリンスショッピングプラザに午前10時40分と午後0時10分に到着する。復路は同プラザを午後3時と午後5時に出発し、松本インター前に午後5時と午後7時、松本バスターミナルに午後5時10分と午後7時10分に到着する