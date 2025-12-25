大漁と航海の安全を祈願する伝統行事「沖まつり」が、五島市で開かれました。 「沖まつり」は、五島市富江町の黒瀬地区で300年以上続く伝統行事です。 公民館では神輿作りが行われ、ワラの台座に大漁への願いなどが書かれた石を詰め、竹やアジなどで飾り付けます。 参加者たちはその後、御座船に乗って神輿を海に沈め、大漁と航海の安全を祈りました。 黒瀬地区では、キビナゴや水イカなどの漁がシー