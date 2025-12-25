実業家の「進撃のノア」が25日、自身のインスタグラムを更新。クリスマスツリーを背景にした写真を公開した。【写真】「素敵な日になりますように」ツリーを背景に笑顔を見せる進撃のノアノアは「素敵な日になりますように」と投稿。ハッシュタグで「merry xmas」「メリークリスマス」「進撃のノア」という言葉を並べた。クリスマスツリーを背景にホットパンツ姿で笑顔を見せる写真を公開。ファンからは「ノアさん可愛いすぎ