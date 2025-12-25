木原稔官房長官の25日の記者会見で、「高額療養費制度」の見直しや、「外来特例」の年齢引き上げなどについての質問が出た。【映像】「高額療養費制度」の見直しなどを問われた官房長官の回答記者が「高額療養費制度の見直しについてお伺いします。今回の見直しで、政府は所得に応じて自己負担の上限を段階的に見直す一方、長期療養の患者への配慮として多数回該当の上限を据え置き、新たに年間上限を設けるとしています。患者