千葉県銚子市で、突然休業して予約客がキャンセルをできないなどの問題が発覚したホテルに、保健所などが立ち入り調査に入りました。【映像】立ち入り調査の様子午前9時ごろ、銚子市犬吠埼にある休業中の「ホテルニュー大新」に、千葉県の保健所の職員らが調査に入りました。関係者によりますと、旅館業法に違反がないか調べるため、調理場の衛生状態などを確認しているとみられます。また消防も、ホテルのボイラー室の重油