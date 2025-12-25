西東京市で母子4人が死亡し、その後、男性の遺体が見つかった事件で、遺体発見の5日前に、母親が空気清浄機のようなものを持って男性がいた部屋に入っていたことがわかりました。【映像】現場周辺の様子（西東京市）西東京市で、19日、母親（36）や息子ら4人が死亡した事件は無理心中の可能性があるとみられています。また母親が借りていた練馬区内のマンションで、母親の知人の中窪新太郎さん（27）が遺体で見つかりました。