ソフトバンクは25日、ジーター・ダウンズ選手と再契約の合意に至ったと発表した。ダウンズは球団を通じて「来年もファンの皆さんの前でプレーするのが楽しみです。また優勝しましょう」とコメント。ダウンズは2年目の今季、50試合に出場して、打率.226、4本塁打、18打点の成績だった。