元自衛官タレントの福島和可菜さん（43）が2025年12月24日にインスタグラムを更新し、剥離骨折から6週間で練習を再開する意欲を明かした。「少しずつスピード練もやってみようかな」バラエティ番組「千鳥の鬼レンチャン」（フジテレビ系）のスポーツ企画「女子300m走サバイバルレンチャン」では2回連続出演し、2回とも2位となって話題の福島さん。11月14日にインスタグラムで、「人生初の剥離骨折マジでやっちまったー」と報告。走