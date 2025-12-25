【コトブキヤコレクション 2026】 会場：秋葉原UDXギャラリー(秋葉原UDX4階) 開催期間： 2026年2月13日13時～19時 2026年2月14日12時～19時 2026年2月15日12時～16時30分 コトブキヤは、展示イベント「コトブキヤコレクション 2026」を2026年2月13日～2月15日に秋葉原UDXギャラリーにて開催する。