◆第２５回兵庫ゴールドトロフィー・Ｊｐｎ３（１２月２５日１６時発走、園田競馬場・ダート１４００メートル）第２５回兵庫ゴールドトロフィー（Ｊｐｎ３）が２５日、園田競馬場のダート１４００メートルに１１頭（ＪＲＡ４頭、地元３頭、他地区４頭）が出走して争われる。昨年は創設以来初めて地方所属馬が優勝したが、今年はＪＲＡ勢が昨年以上にレベルの高い馬を送り出してきた。２走前のテレ玉杯オーバルスプリント（浦和）