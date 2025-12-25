無傷の３連勝を狙った阪神ＪＦで８着だったマーゴットラヴミー（牝２歳、栗東・小林真也厩舎、父リアルスティール）は報知杯ＦＲ・Ｇ２（３月７日、阪神競馬場・芝１４００メートル）を視野に入れていることが分かった。「今はしっかり休ませて、年明けから軽めを乗り始めると、自然とフィリーズレビューあたりになるのかなと思っています」と小林調教師は説明した。また、こうやまき賞で２着だったアーリーハーベスト（牝２