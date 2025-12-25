ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２５日、「ジャンボ」の愛称で親しまれた男子ゴルフ界のレジェンド、尾崎将司さん（本名・尾崎正司）が２３日にＳ状結腸がんのため千葉市内の自宅で死去したことを報じた。７８歳だった。尾崎さんはプロ野球投手を経て１９７０年にプロゴルファーに転身。国内最多のプロ通算１１３勝（うちツアー９４勝）、歴代最多１２度の賞金王に輝き、２０１０年に世界ゴル