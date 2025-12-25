女優の黒柳徹子（92）が25日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。ゲストが披露した“中高年トーク”にツッコむ場面があった。この日は、同局のドラマ「緊急取調室」シリーズで共演中の女優・天海祐希（58）と俳優・小日向文世（71）がゲスト出演。撮影の合間には、墓の準備やトイレの回数などの話題で盛り上がるといい、小日向は「ちょっとまあシモの話なんですけど、“やっぱりそうなるんだね”なんて