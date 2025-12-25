モデルで女優の河北麻友子（34）が25日までに自身のインスタグラムを更新。クリスマスディズニーショットを投稿した。河北は「Disney Christmas magic」とつづり、東京ディズニーランドを楽しむ姿を公開した。ディズニー映画「ファンタジア」内の短編「魔法使いの弟子」をモチーフにしたセーターに黒いタイツを合わせた美脚が光るコーディネートを披露。頭にはクリスマス限定のミニーマウスのファンキャップを被り、クリスマ