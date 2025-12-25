Eveが、『Eve Live 2026「Re:Smile」』を神奈川 ぴあアリーナMMにて2026年5月23日、24日に2デイズ開催する。 （関連：Official髭男dism、SUPER BEAVER、福山雅治、Eve、TAEYEON、Travis Japan……注目新譜6作をレビュー） 同公演は、2020年5月23日に同会場で開催する予定だったライブ『Smile』公演を、6年の時を経て開催するもの。あわせて、オフィシャル最速先行受付もスタートしている。また、キー