岡山市消防局は今年10月、国土交通省の施設にある駐車場に落書きをしたとして逮捕された60代の消防士長の男性について、減給の懲戒処分としました。 【画像をみる】「国の土地だ市消防に専有の権利はない」落書きされたアスファルト 岡山市消防局によりますと、男性職員は今年5月、国土交通省が所有する駐車場のアスファルトに白色塗料で「国の土地だ市消防に専有の権利はない」と落書きをしたとして、器物損壊の容疑で10月に逮