プロ通算113勝を誇る男子プロゴルファー・尾崎将司（本名・尾崎正司）氏の訃報を受け、同4勝の浅地洋佑も追悼コメントを寄せた。【写真】貴重！ジャンボ尾崎氏と松山英樹の競演24日、尾崎氏の訃報が報じられると、その知らせはゴルフ界にとどまらず、日本中に大きな衝撃をもたらした。この日、筆者は浅地と取材で顔を合わせる機会があり、尾崎氏との思い出について話を聞いた。浅地が振り返ったのは、2019年の「ダンロップフェニ