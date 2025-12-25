沖縄県石垣島出身の男性3人組「BEGIN」が、メンバーの体調不良により中止となったライブの振り替え日程を発表した。今月23、24日にビルボードライブ大阪で予定していた計4公演のうち、3公演がメンバーの体調不良により延期となった。3公演のみならず、23日の1回目公演についても万全なコンディションでなかったため、振り替え公演を実施するとした。振り替えは来年3月2、3日の2日間、4公演。チケットなどについては自動的に