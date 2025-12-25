講演する日銀の植田総裁＝25日午後、東京・大手町の経団連会館日銀の植田和男総裁は25日、東京都内で講演し、経済・物価の改善に応じて「引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していく」と述べ、改めて利上げを続ける方針を示した。来年の春闘については、今年に続く水準の賃上げが実施されると見通し「企業の積極的な賃金設定行動が途切れるリスクは低い」とした。日銀は19日の金融政策決定会合で、政策金利を